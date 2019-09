Foto: Rasulov/SHUTTERSTOCK

Plānojat doties ceļojumā, bet nezināt, ko iesākt ar savu mīļo sunīti, kaķīti vai kādu citu mājdzīvnieku? Var, protams, palūgt kādam pieskatīt, taču, ja dzīvnieciņš ceļa grūtības pārcieš labi, var arī ņemt līdzi. Tikai pirms tam gan noteikti noskaidrojiet, kādi ir noteikumi, lai to realizētu. Dažādās valstīs tie var būtiski atšķirties.

Uz Eiropas Savienības valstīm

Ja vēlaties vest suni, kaķi vai mājas sesku ārpus Latvijas, taču ne ārpus Eiropas Savienības (ES) robežām, tad svarīgākais, kas jāatceras, – jābūt mājas (istabas) dzīvnieka pasei. Tāpat dzīvniekam jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, un pasē jābūt atzīmei par derīgu vakcināciju pret trakumsērgu.

Atsevišķām valstīm ir specifiski mājdzīvnieku ievešanas un pārvadāšanas nosacījumi, tādēļ pirms ceļojuma vērts izpētīt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) tīmekļa vietnes www.pvd.gov.lv sadaļu Ceļošana ar dzīvnieku.

Informācija par mājdzīvnieku pārvadāšanu starp ES dalībvalstīm pieejama ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā Ceļojot ES.

SVARĪGI

Ja neceļojat ar savu privāto auto, iepazīstieties ar izvēlētā pārvadātāja noteikumiem. Aviokompānijas, piemēram, nereti izvirza striktus noteikumus mājdzīvnieku transportēšanai.

Ārpus Eiropas Savienības

Ceļojot ar dzīvnieku ārpus ES, jāievēro konkrētās valsts noteiktās prasības. Personai, kas pavada savu mājdzīvnieku, savlaicīgi jānoskaidro ievešanas prasības galamērķa valsts kompetentajā iestādē vai šīs valsts vēstniecībā. Dažās valstīs mājdzīvnieku ievešanai tiek noteikta pat karantīna uz ilgāku laiku, tādēļ, pirms dodas ceļā, svarīgi precizēt visas nianses, lai nenāktos savu mīluli atstāt uz robežas vai pārtraukt ceļojumu.

Lai izvestu suni, kaķi vai sesku uz kādu trešo valsti jeb valsti ārpus ES un atgrieztos atpakaļ, noteikti būs nepieciešama ES dzīvnieka pase, identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums, kas uzlikts pirms 2011. gada 3. jūlija), derīga vakcinācija pret trakumsērgu, kā arī atsevišķos gadījumos – trakumsērgas antivielu titrēšanas tests. Papildus jāizpilda konkrētās valsts prasības, uz kuru plānojat doties kopā ar mājas mīluli. Piemēram, galamērķa valsts var pieprasīt uzrādīt izmeklējumus uz infekcijas slimībām, parazītiem, veterināro apstrādi u.c.

UZZIŅA

Informācija par trešo valstu prasībām pieejama arī Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē: www.zm.gov.lv.

Latvijai savas prasības

Ja ciemiņi no ārvalstīm vēlas braukt uz Latviju kopā ar savu mājdzīvnieku, noteikti informējiet viņus par Latvijas prasībām. Lielākoties visās ES valstīs tās ir līdzīgas, taču atsevišķas nianses tomēr var atšķirties.

Ja viesi kopā ar mājdzīvnieku brauc no kādas trešās valsts, tad jāatceras, ka uz robežas tiks veikta dzīvnieka identifikācijas un dokumentu kontrole, ko veiks muitas amatpersonas. Dzīvnieku drīkst pārvietot no trešajām valstīm tikai tad, ja tas ir atbilstīgi sagatavots – identificēts, vakcinēts pret trakumsērgu un ar derīgiem dokumentiem: dzīvnieka veterināro sertifikātu un pasi. Īpašniekam arī būs jāaizpilda deklarācija, ka dzīvnieka pārvietošana nav ar komerciālu mērķi, jāuzrāda trakumsērgas antivielu tests (tikai no riska valstīm) vai tranzīta gadījumā – jāaizpilda atsevišķa tranzīta de­klarācija (šo dokumentu paraugus var atrast VID tīmekļa vietnē).

UZZIŅA

Informācija par mājdzīvnieku saimnieku pienākumiem, kā arī par reģistrēšanas kārtību un ceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem apkopota vietnes mana.latvija.lv sadaļā Dzīves situācija – Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, labturība un pārvadāšana.