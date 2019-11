Ilustratīvs attēls Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

“Mans kopējais darba stāžs ir 44 gadi, bet līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrātais apdrošināšanas stāžs ir 28 gadi. Par visiem darba gadiem maksāju nodokļus. Vecuma pensijā aizgāju 2014. gada 1. jūnijā. Kāpēc man par uzkrāto darba stāžu līdz 1996. gadam nemaksā ne centa un arī indeksācijā oktobrī nepieskaita ne centu? Vai neesmu to nopelnījusi? Ienākuma nodokli gan ietur no manas pensijas, kura ir 286 eiro,” vaicā lasītāja.

Nepieciešami lieli papildu līdzekļi

Labklājības ministrija(LM) Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska atgādina – piemaksu sākotnējais mērķis bija sniegt finansiālu valsts atbalstu tiem pensionāriem, kuri pensionējās līdz 1996. gadam vai reformas pirmajos gados un kuriem bija liels stāžs un zemas pensijas.

“Jau sākotnēji, ieviešot piemaksas 2006. gadā, to piešķiršana bija paredzēta tikai uz laiku – līdz 2009. gada 31. decembrim. Piemaksu piešķiršana ekonomiskās izaugsmes laikā tika paplašināta un pagarināta, tādējādi radot

būtisku papildu slogu uz speciālo budžetu, jo to izmaksāšanai nepieciešamais finanšu līdzekļu apjoms nebija ieplānots sociālās apdrošināšanas iemaksu likmē un tika segts uz citu sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēju rēķina, bet no 2014. gada 1. janvāra piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem,” skaidro LM pārstāve.

Personas, kuras pensijā devās pēc 2012. gada 1. janvāra, jau vairāk nekā sešpadsmit gadus bija uz iemaksām balstītās pensiju sistēmas dalībnieki, tāpēc viņu pensijas apmēru salīdzinoši mazāk ietekmē gan piemaksas kompensējošais raksturs, gan līdz 1996. gadam uzkrātais apdrošināšanas stāžs.

Lai piešķirtu piemaksas visiem pensionāriem, kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1996. gadam, esot nepieciešami lieli papildu līdzekļi no valsts pamatbudžeta.

“Vēršam uzmanību – aprēķinot vecuma pensiju, tiek ņemti vērā visi personas darba gadi, to skaitā arī tie, kas uzkrāti līdz 1996. gadam,” piebilst Dace Trušinska, “turklāt vecuma pensijas indeksācijā tiek piemērots lielāks indekss tām pensijām, kuras piešķirtas par lielāku apdrošināšanas stāžu, kuru veido arī darbs līdz 1996. gadam.”