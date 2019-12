Foto: iStock

Virtuves tvaika nosūcēja tīrīšana nepavisam nav patīkams darbiņš, nemaz nerunājot par tā eļļainā, putekļainā filtra tīrīšanu. Taču ķēpīgais darbiņš kļūs daudz vienkāršāks, ja izmantosiet koka-kolu!

Nevienam nav noslēpums, ka šis gāzētais dzēriens brīnišķīgi var noderēt dažādos mājsaimniecības darbos. To var izmantot, lai notīrītu izlietni, padarītu rotaslietas atkal spīdīgas un mirdzošas, un pat lai izņemtu no matiem košļājamo gumiju. Vēl kola brīnišķīgi noņem arī tauku traipus, tāpēc ir ideāls tvaika nosūcēja filtra tīrīšanas līdzeklis.

Darba gaita

Izņemiet taukaino filtru no tvaika nosūcēja pārsega un ievietojiet to dziļā cepamajā platē vai kādā citā lielā tvertnē (ja nekā piemērota nav – varat izmantot vannu, tikai neaizmirstiet vispirms ielikt notekas aizbāzni jeb korķi). Lejiet filtram virsū kolu tā, lai dzēriens to pilnībā nosegtu.

Atstājiet filtru tajā 20 minūtes mērcēties. Pēc tam paberziet to ar rupju birsti – netīrumi un tauki nāk nost neiedomājami viegli! Noskalojiet filtru ar karstu ūdeni, ļaujiet tam nožūt un ievietojiet atpakaļ tvaiku nosūcējā.

Un gatavs!