Foto: novate.ru

Tikai retais iznes atkritumus, kad spainis vēl nav pilns. Droši vien daudziem pazīstama situācija, kad pārblīvētais atkritumu maiss, ceļot to ārā no tvertnes, pārplīst vai ieplīst un atkritumi izbirst uz grīdas vai sakrīt spainī. Lai izvairītos no šādām situācijām, var noderēt kāda viltība.

Ko darīt?

Ar urbjmašīnu izurb atkritumu tvertnē vai spainī vairākus caurumus visās tā pusēs un arī apakšdaļā. Ja spainis ir vecs vai izgatavots no ne īpaši kvalitātīvas plastmasas, tad pirms urbšanas ieteicams caurumiem paredzētajām vietām uzlīmēt līmlenti, lai plastmasa urbjot nesaplaisā un neveidojas asas kantes, uz kurām pēcāk var saplēst miskastes maisu.

Tas arī viss. Pat pilnu atkritumu maisu izņemt no spaiņa būs daudz vieglāk, un pastāvēs daudz mazāka iespēja to saplēst vai sabojāt. Kā tas viss darbojas? Patiesībā ļoti vienkārši.

Miskastes maiss parasti saplīst nevis tāpēc, ka tā saturs ir pārlieku smags, bet gan tāpēc, ka ceļot to ārā no atkritumu spaiņa vai tvertnes veidojas vakuums, kā rezultātā rodas liela pretestība, līdz maiss pagalam. Ja spainī ir izveidoti caurumi, vakuums nerodas, un maisa izvilkšanai ir jāpieliek daudz mazāk pūļu.