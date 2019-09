Foto: Sandra Ruska

“Pastāv mīts, ka puķu pļavām domātajiem sēklu maisījumiem nevajag labu augsni, jo augi ir pieticīgi. Pēc maniem novērojumiem, augsnei jābūt ar augstu trūdvielu saturu – tādā puķes krāšņāk zied, labi cero, ir ražena auguma. Iesējot smilšainā, grantainā augsnē, lielākoties izdzīvo stiebrzāles, bet izturīgākajām puķēm veidojas izteikti mazāks augums un ir maz ziedu,” stāsta SIA Krastmaļi sēklas direktors Mārtiņš Flaksis.

Augsni sagatavo, sajaucot melnzemi ar māliem vai arī iestrādājot kūtsmēslus. Pirms sējas pamatmēslojumā iejauc arī minerālmēslus ar NPK attiecību 17:6:11; 15:15:15 vai 16:16:16. Augsnes sagatavošanas procesā nosaka tās skābumu un nodrošina pļavas augiem vajadzīgo – pH 6–6,8. Visizturīgākās ir stiebrzāles (dažādas smilgas), tomēr arī tās nevar augt pārāk skābā vidē. Labākais laiks augsnes kaļķošanai ir vēls rudens vai agrs pavasaris. Kad augsne sagatavota, to nolīdzina.

Pēc sējas – nezāļu apkarošana

Puķu pļavas maisījumu sēj aprīļa vidū vai beigās, kad augsnē vēl ir pietiekami mitruma. Sēklas iestrādā līdz 1 cm dziļi un ar veltni pieveļ. Tirdzniecībā piedāvā sēklu maisījumus tikai no viengadīgajām puķēm, kā arī maisījumus ar daudzgadīgajām puķēm un stiebrzālēm. Kamēr viengadīgās jau pirmajā gadā aizpilda platību un zied jūnijā, jūlijā, daudzgadīgās veido lapu rozeti un attīsta sakņu sistēmu, uzziedot nākamajā gadā. Lai iegūtu ziedošu pļavu jau pirmajā gadā, viengadīgo augu sēklu maisījumu sajauc ar daudzgadīgo augu maisījumu, ņemot pa 50 g no katra. Ar to pietiks 20 m2 platības apsēšanai.

“Pļavas puķu maisījumu, kurā ir viengadīgie un daudzgadīgie augi, kā arī minimāls stiebrzāļu piejaukums, var pievienot zāliena sēklu maisījumam, attiecīgi 50 g ziedošo augu sēklu un 1–5 kg zāliena sēklu. Šāds zāliens būs dekoratīvs jau sējas gadā, bet nākamajā sezonā vēl bagātīgāks, jo ziedēs arī daudzgadīgie augi,” skaidro SIA Latvijas šķirnes sēklas agronome Iveta Gūtmane.

Pēc sējas parasti pirmās uzdīgst nezāles; pļavas augiem viena no lielākajām ienaidniecēm ir balanda. Lai samazinātu nezāļu daudzumu un palīdzētu augiem izdzīvot, sējumi jāravē.

Pļauj reizi sezonā

Puķu pļavu nopļauj vienreiz gadā, kad visi augi noziedējuši (augusta beigās, septembrī). Šajā laikā augi ir nogatavinājuši sēklas un paspējuši izsēties. Lai neveidotos biezs kūlas slānis un nevairotos slimības, rudenī nopļauto zāli novāc. Pavasarī pļavu viegli uzirdina ar grābekli, lai rudenī nobirušās sēklas ierušinās augsnē. Pēc tam dod minerālmēslojumu ar NPK attiecību 1,5:1:1,5; var izmantot mēslojumu, kas paredzēts dārza puķēm vai arī minerālmēslojumu zālienam.

Kur nopirkt sēklas

• SIA Latvijas šķirnes sēklas tirgo pļavas puķu maisījumu (kopumā pāri par 20 sugām), kur pusi veido viengadīgie, pusi – daudzgadīgie augi, to skaitā 5% stiebrzāles. Cena – 3,40 eiro (50 g paciņa).

• SIA Mauriņš nopērkamas savvaļas augu – rudzupuķu, magoņu, pīpeņu – sēklas. Katra suga atsevišķi par 0,07–0,13 eiro/1 g.

• SIA Krastmaļi sēklas var iegādāties divu veidu sēklu maisījumus: daudzgadīgo, kas sastāv no 29 sugām (parastā pīpene, apiņu lucerna, ragainais vanadziņš, tīruma pēterene, mīkstā madara, savvaļas burkāns, zilā rudzupuķe, sējumu krizantēma u.c.) un maksā 8,40 eiro (100 g), kā arī viengadīgo ar 14 sugām (piemēram, vasaras adoniss, lauku kokalis, lauka ilzīte, apaļlapu bupleire, tīruma zilausis, Venēras spoguļpuķe, tīruma cietsēkle, tīruma neaizmirstule, zīda magone). Cena – 7,11 eiro (100 g).