No kāda koka vislabāk taisīt lapenīti, lai tā ilgāk kalpotu? Materiālu izvēle lapenes ierīkošanai lielākoties atkarīga ne tikai no kokmateriālu īpašībām, bet arī saimnieku rocības. Būves kalpošanas ilgumu noteiks ne tikai izmantotie materiāli, bet arī lapenes novietojums, pamatne un kokmateriālu tālāka apstrāde.

Sibīrijas lapegle

Pret ūdens un atmosfēras apstākļu ietekmi visizturīgākā ir Sibīrijas lapegles koksne. Tā izceļas ne tikai ar izturību pret mitrumu, mehāniskām slodzēm, kaitēkļiem un trupi. Tā ir vienīgā skujkoku pārstāve, kura tiek pieskaitīta pie cietkoku kategorijas un pēc cietības pielīdzināma ozolam.

Sibīrijas lapegles zāģmateriāla blīvums ir aptuveni 730 kg/m3 – tikpat, cik ozola un oša blīvums. Tā ir gandrīz divreiz blīvāka par Eiropas egles vai priedes koksni (400–480 kg/m3). Lapegle kalpos 2–3 reizes ilgāk nekā citu sugu skujkoki, turklāt bez papildu ķīmiskās apstrādes.

Lapegles materiāls nav obligāti jāapstrādā ar antiseptiķiem vai jāimpregnē. Jāņem vērā, ka lapegles blīvuma dēļ tās koksne ļoti slikti uzsūc impregnantu. Āra darbos izmantota neapstrādāta lapegles koksne ar laiku saules, lietus, sniega un vēja ietekmē kļūst sudrabaini pelēkā tonī, kas piešķir antīku veidolu.

Tomēr šis materiāls ir salīdzinoši dārgs. Kubikmetrs ēvelētu lapegles dēļu maksā aptuveni 350 eiro.

Egle un priede jāimpregnē

Protams, var izvēlēties arī priedes vai egles kokmateriālus. Tie maksā, sākot no 160 eiro par kubikmetru, atkarībā no kokmateriālu veida un apstrādes. Var izvēlēties kokmateriālus, kas nav apstrādāti ar antiseptiķi un šo darbu paveikt pats. Derēs līdzekļi Vincents Polyline Inwood ECO, RP Wood, Erlits vai citi.

Tie pasargās ne tikai no mitruma, bet arī no sēnīšu un citu mikroorganismu kaitīgās ietekmes. Antiseptiķu cenas – sākot no 1 eiro par litru gatava šķīduma. Tomēr jāņem vērā – rūpnieciski apstrādājot kokmateriālus, antiseptiskie līdzekļi koksnē iesūcas ievērojami dziļāk, un tā ir labāk pasargāta. Strādājot ar rūpnieciski apstrādātu koksni, rokās noteikti jāvelk cimdi.

Jāizvēlas kokmateriāli, kuros ir pēc iespējas mazāk zaru vietu. Tāpat koksne nedrīkst būt saplaisājusi un savērpusies nepareizas uzglabāšanas dēļ. Tādu labāk atstāt tirdzniecības vietā. Kokmateriālu izmēri atkarīgi no konkrētās lapenes izmēriem.

Paredzot lapenei koka grīdu, tai ieteicams izvēlēties terases dēļus. Ja pašam šķiet, ka ar izmēru noteikšanu netiksiet galā, labāk lūgt padomu pieredzējušam amatniekam.

Ar antiseptiķi nepietiks

Kad lapene uzbūvēta, tā noteikti jāapstrādā ar kādu dekoratīvu koksnes aizsardzības līdzekli, izvēloties piemērotu toni, piemēram, Pinotex izstrādājumiem vai Rīgas laku un krāsu rūpnīcā ražoto Tekstūrdekors. Šādi līdzekļi atrodami lielāko krāsu ražotāju sortimentā un nopērkami, sākot no nepilniem 5 eiro par 0,9 litriem krāsas.

Lai pasargātu kokmateriālus no bojāšanās un lapene kalpotu ilgāk, to ieteicams novietot uz betona plāksnītēm, kuras savukārt uz noblietētas grunts. Tādējādi zem lapenes grīdas veidosies gaisa plūsma, kas izvadīs mitrumu.

Svarīgi ierīkot arī ūdensdrošu jumta konstrukciju, kas tāpat pasargās lapeni. Jumta materiāla izvēle šādām konstrukcijām ir ļoti plaša: tie var būt bitumena šindeļi, viļņotās jumta loksnes – caurspīdīgās un necaurspīdīgās, polikarbonāta loksnes. To radītā gaismas nokrāsa var sekmēt atpūtu, piemēram, izvēloties zaļas nokrāsas caurspīdīgu vai daļēji caurspīdīgu materiālu.

Lapenes konstrukcijai jābūt vienkāršai. Viens no populārākajiem risinājumiem ir konstrukcija, kas sastāv no balstiem, jumta, savukārt sienas apšūtas ar latiņu diagonālrežģi. Šāda lapene dos pietiekami daudz ēnas pat karstā vasaras dienā, sienas nekavēs svaiga gaisa pieplūdi.

Taču tai jāizvēlas vieta, kas nav pakļauta valdošo vēju ietekmei. Pretējā gadījumā būs jācieš no caurvēja. Arī stiprāka vēja nestas lietus lāses bez šķēršļiem iekļūs lapenē, un paslēpties no šāda lietus tur nevarēs. Tāpēc ieteicams lapenes sienu vēja pusē pilnībā apšūt ar apdares dēļiem.

Konsultējis SIA KMT Projekts valdes loceklis Māris Stiprais