Foto: Uldis Muzikants

Kapvietās bieži redzama aina – klinteņu dzīvžogam stumbri gari un kaili, lapu maz un tikai augšdaļā. Ko darīt, kad tas pāraudzis?

Zemu nogriež

Veciem klinteņu krūmiem stumbru apakšdaļa ar laiku kļūst kaila, un dzīvžogs vairs nav glīts. Krūmus ieteicams atjaunot pavasarī. Dzinumus nogriež, atstājot 10–15 cm virs zemes. Virs saknēm uzrušina augsni un uzber slāpekli saturošus minerālmēslus, lai uz vecā stumbra čaklāk mostos snaudošie pumpuri un veidotu kuplu ceru. Augus pastiprināti baro un laista līdz Jāņiem, kamēr tie saaug.

Ja kapvietas plānojums ļauj, saknēm saudzīgi atrauš zemi un papildina ar jaunu. Tad veidosies daudz jaunu bārkšsaknīšu, krūms būs spēcīgāks.

Ja vecus krūmus tikai apgriezīs, tiem var nepietikt spēka atjaunoties, it sevišķi sausā pavasarī.

Pāraugušas klintenes var atsēdināt, pavasarī zemu apgriežot, taču pēc tam cērp regulāri – vismaz divreiz sezonā. Foto: Uldis Muzikants

Retina pakāpeniski

Ja negrib ap kopiņām atstāt kailu vietu, dzinumus var izgriezt pakāpeniski, kā kopjot ogulājus. Piemēram, izgriež divus no četriem un pavēro, vai dzen jaunus dzinumus. Taču tas prasa pacietību, jo atjaunots dzīvžogs vēlamo izskatu iegūs pēc trim vai četriem gadiem.

Ir vērts atjaunot gadus desmit augušu dzīv­žogu. Ja tas ir vēl vecāks, ar resniem, sūnainiem stumbriem, dzinumi var arī ne­ataugt vai daļa krūmu izkrist. Tad labāk stādīt jaunu dzīvžogu.

Cērp regulāri

Pilsētu kapos dzīvžodziņš parasti tiek audzēts aptuveni 50 cm augstumā, un tāds tas kļūst divos gados. Lauku kapos modē ir arī 1 m augsti dzīvžogi. Klintenes sāk cirpt krietni agrāk, nekā tās sasniegušas iecerēto augstumu. Kad krūmi pastiepušies 30 cm gari, nocērp ap 5 cm galotnes dzinumu. Tā turpina visu sezonu – mazliet paaudzē, mazliet apcērp gan augšpusē, gan sānos, pamazām piešķirot vēlamo formu.

Bieži vērojama kļūda – dzīvžogu apgriež un audzē necērpot.

Pavasarī apgrieztas un labi ataugušas klintenes. Ir īstais laiks piefrizēt. Foto: Uldis Muzikants

Stāda jaunas klintenes

Ja dzīvžogs ir pārāk vecs, ar kailām saknēm, labāk stādīt jaunu.

Kapu nabadzīgajā augsnē klintenes stāda sabiezināti, 25–30 cm citu no citas. Lai arī augsne pirms stādīšanas būs ielabota, drīz tā sajauksies ar smiltīm, uzradīsies citu augu saknes. Barības vielu un mitruma trūkums neļaus klintenēm augt tik kupli kā bagātīgā dārza augsnē.

Klinteņu stādus piedāvā daudzas stādaudzētavas, un augus, kas audzēti podos, var stādīt visu gadu. Visātrāk dzīvžodziņu var atjaunot, iegādājoties 20–30 cm augstas klintenes konteineros, kas glīti izskatīsies jau pirmajā gadā. Cena atkarībā no stādu lieluma un poda tilpuma ir no 1,50 līdz 3,50 eiro. Dažas stādaudzētavas piedāvā pat 40–60 cm garus konteinerstādus aptuveni par 3 eiro gabalā. Iespējams pat izveidot augstu cirpto klinteņu sienu, pērkot ap 150 cm garus stādus, taču tie maksā dārgi (ap 20 eiro). Kailsakņu stādiņi ir daudz lētāki – sākot no 0,75 eiro, taču tos var stādīt vienīgi agri pavasarī vai vēlu rudenī, turklāt tie ir deficīts, jo stādus piedāvā tikai dažas stādaudzētavas.

KONSULTĒJIS STĀDAUDZĒTAVAS MEŽA RASAS SAIMNIEKS GUNTIS OZOLIŅŠ