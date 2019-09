Foto: PhanterMedia/Scanpix/LETA

Mūsdienās veikalos pieejama dažādu tīrīšanas līdzekļu pārbagātība, taču, gatavojoties uzkopšanai, nevajadzētu aizmirst par senu, veselībai nekaitīgu un ļoti lētu līdzekli – sāli. Tas noderēs dažādu virsmu uzkopšanai – gan laminātam, gan flīzēm, linolejam un citam virsmām. Bet tas nav viss, ko spēj sāls!

1. Sāls – netīrumu likvidētājs

Sālsūdens ļoti labi tiek galā ar dažādiem netīrumiem un traipiem. Ja notīrīsiet putekļainās virsmas ar šo brīnumlīdzekli, putekļi būs jāslauka retāk. Sālsūdenim, ar ko plānojat tīrīt netīrās virsmas, piemēram, virtuvē, jābūt ļoti stipram, tam ieteicams pievienot arī sodu (var vienādās daļās ar sāli). Sāls jāšķīdina siltā ūdenī, lai tas pilnībā izšķīstu. Veicot uzkopšanas darbus, vēlams neaizmirst par roku aizsardzību un lietot cimdus. Jāatceras, ka ar sāli nevajadzētu mazgāt marmora un granīta virsmas.

2. Sāls – dezinfekcijas līdzeklis

Neizraisot alerģijas vai citas nepatīkamas reakcijas, sāls palīdzēs mazināt inficēšanās risku ar dažādiem vīrusiem un likvidēs mikrobus, līdz ar to būs neaizstājams palīgs ģimenēs, kur aug mazi bērni. Mazgājot grīdu ar sālsūdeni, tā kļūs brīva no mikrobiem un vienlaikus sāls palīdzēs attīrīt arī gaisu telpās.

3. Mājas enerģētiskā attīrīšana

Ir ticējums, kas norāda, ka, mājās nejauši izberot sāli, gaidāms strīds. Par to īsti skaidrības nav, bet, mazgājot grīdu ar sālsūdeni, ir iespējams to attīrīt no negatīvās enerģijas. Vislabāk mājas uzkopšanu sākt ar logu atvēršanu, radot caurvēju. Tad grīdas uzkopšana jāsāk no loga, virzoties uz durvju pusi, tādā veidā ļaujot negatīvajai enerģijai aizplūst no mājas. Pēc tam vēlams noskaloties tekošā ūdenī un izmazgāt apģērbu, kurš tika valkāts mājas uzkopšanas laikā. Ieteicams katrā telpas stūrī ielikt maisiņus vai bļodiņu ar sāli, atstāt to trīs dienas, pēc tam izbērt atkritumu tvertnē, simboliski atvadoties no visa negatīvā jūsu mājoklī.