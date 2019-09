Foto: Shutterstock

Ne tikai modei uzticīgie seko aktuālajam, arī suņu saimnieki savu četrkājaino draugu nereti izvēlas atbilstoši tam, kas tobrīd ir populārs. Suņu mode, laikam ritot, mainās – to ir pamanījusi zeltainā retrīvera Makša saimniece Evita. Viņa secina, ka zeltainie retrīveri ir izgājuši no modes. Evita gan savus draugus pēc modes principa nav izvēlējusies, un Maksis ir jau otrais šādas šķirnes suns viņas ģimenē. Ar ko zeltainais iekarojis saimnieces sirdi?

“Katram savs suns noteikti ir vismīļākais, bet patiešām no visas sirds saku – nespēju iedomāties labāku draugu par zeltaino retrīveru,” – šādi stāstu par savu suni Maksi iesāk Evita.

“Draugi mani mudina uz citām suņu šķirnēm, sakot, ka arī citi suņi ir tikpat gudri, paklausīgi, mīļi, un es tam ticu, taču mans īstais suns ir tieši šis – es to jūtu. Maksim ir pieci gadi, un tieši pirms šāda laika es atvadījos no sava pirmā zeltainā retrīvera. Tas bija ļoti smagi. Atceros, ka tētis man teica, lai nepieņemu ģimenē jaunu suni, jo zaudēt to ir pārāk sāpīgi. Taču es turos pie principa – zaudēt ir smagi, bet tas, kādu laimi un prieku ģimenē ienes suns, ir neatsverams. Tā nu nonācu pie Makša teju pāris mēnešu pēc sava mīluļa aiziešanas.”

Zeltainais retrīvers ir īsts ģimenes draugs – labi sadzīvo kā ar pieaugušajiem, tā ar bērniem un arī citiem dzīvniekiem: “Mums ir kaķis. Viņi ar Maksi ir labākie draugi. Tāpat Maksis ne aci nepamirkšķina, kad viņam pieglaužas mana brāļa mazā meitiņa. Šie suņi ir īsti mīlestības iemiesojumi. Reizēm liekas, ka Maksis ir cilvēks, ne suns. Grib kopā pusdienot, seko ik uz soļa, cenšas ielavīties istabā, lai pagulētu gultā. Bieži vien, atbraukuši mājās, ieraugām, ka Maksis ir gulējis mūsu dīvānos, bet nekad neesam pieķēruši pie ķepas – tik gudrs, lai mūs apmānītu. Mana mamma, kamēr citi ir darbā, ar Maksi visu dienu sarunājas, un šķiet, ka viņš visu saprot. Maksis mums ir kas vairāk par suni. Vēl viņam ļoti patīk peldēt, tāpēc vienmēr ņemam līdzi kopīgos atpūtas izbraucienos uz ezeru.”

Šīs šķirnes suņi lielas problēmas nesagādā, taču Evita neiesaka tos iegādāties, ja dzīve tiek vadīta dzīvoklī: “Zeltainie retrīveri ir aktīvi suņi – ar viņiem nav īpašu sarežģījumu, jo tos ir viegli dresēt, iemācīt, viņi ir gudri un vēlas ieklausīties cilvēkā, bet viņiem ir nepieciešama platība, kas nodrošina kustību. Dzīvoklis tam nebūs īsti piemērota vieta.”

Makša saimniece iesaka uzmanīties no alerģijām, kas zeltainajiem retrīveriem ir visai izplatītas: “Mūsu Maksis ēd tikai cilvēku ēdienu. Katru vakaru viņam kaut ko gatavojam, vārām. No suņu barības viņam ir ļoti spēcīga alerģija – viņš sāk kasīties, noplēš sev ādu, izgrauž spalvu. Tieši tāda pati pro­blēma bija mūsu iepriekšējam sunītim – īpaši vecuma galā, kad sāka krist ārā spalva un āda zem tās bija vienos pušumos, pilnīgi sarkana. Tāpēc ir jāievēro speciāla diēta.

Vēl viena problēma – aptaukošanās. Šie suņi var ēst līdz bezsamaņai. Mūsu veterinārārsts teica, ka Maksis sieru, kas ir viņa delikatese, varētu ēst, līdz vienkārši pārsprāgtu.”

Evita atceras laiku, kad šīs šķirnes suņi bija ļoti populāri: “Es, protams, neesmu veikusi nekādus pētījumus, taču esmu novērojusi, ka Zeltaino retrīveru paliek arvien mazāk. Vismaz Latvijā. Kad devām mājas savam pirmajam retrīveram, šķita, ka šīs šķirnes suņi ir visur. Tie bija ļoti, ļoti populāri. Tas bija ap 2004./2005. gadu. Manā iespaidā arī klases biedru ģimenes iegādājās šādus suņukus. Tagad ielās redzu gandrīz tikai vecus zeltainos retrīverus – viņi izskatās kā tādi lādzīgi, sirmi večuki. Kāpēc tā notiek? Domāju, ka cilvēkus ļoti ietekmē filmas, seriāli, medijos redzētais un dzirdētais. Atceros, ka manā bērnībā bija tik daudz filmu, kurās bija redzami zeltainie retrīveri. Skatos, ka tagad lielu popularitāti ieguvuši franču buldogi – to attēli ir uz krekliņiem, somām, spilveniem utt. Cilvēks ieiet veikalā, ierauga to kreklu, iespaidojas.”

Uzziņa

Vidējais mūža ilgums – 10–15 gadi

Svars – mātītei 25–32 kg, tēviņam 30–34 kg

Problēmas: alerģijas un aptaukošanās

Cena – 400 – 1000 eur

Vēsturiski retrīvers ir medību suns

Augums – mātītei 51–56 cm, tēviņam 56–61 cm

Augums – mātītei 51–56 cm, tēviņam 56–61 cm