Foto: Mady70/SHUTTERSTOCK

Temperatūra, atmosfēras spiediens un gaisa mitrums – šie trīs raksturlielumi nosaka ne tikai to, cik komfortabli jūtamies ārpus mājas, bet arī mājoklī. Turklāt, ja telpās ir pazemināts gaisa mitrums, var piemeklēt veselības problēmas, tāpat arī tad, ja tas ir pārāk augsts.

Gaisa mitrumu ļoti viegli kontrolēt, izmantojot higroskopu, ko var iegādāties veikalā. Protams, tiem, kuriem patīk visu izgatavot pašiem, šādas ierīces izgatavošana arī nav šķērslis, drīzāk interesants eksperiments.

Cik mitrs gaiss nekaitēs?

Kāpēc gaiss ir mitrs? Neskaitot slāpekli, skābekli, ogļskābo gāzi un nelielu daudzumu citu gāzu, gaisā ir arī ūdens tvaiks. Tas, cik gaisā ir ūdens tvaika, arī nosaka gaisa mitrumu. Speciālisti izšķir:

1) absolūto,

2) relatīvo gaisa mitrumu.

Pirmo mēra gramos uz kubikmetru, un ikdienas dzīvē nespeciālistam tas neko daudz neizteiks. Tāpēc visbiežāk izmanto jēdzienu “relatīvais gaisa mitrums”, izsakot procentos. Laika ziņās arī dzirdam tieši šo jēdzienu. Relatīvais gaisa mitrums gan ir visai nepastāvīgs un dienas laikā var būtiski mainīties. Tomēr dzīvojamajās telpās vēlams darīt visu, lai šis rādītājs būtu cilvēka komforta līmenī. Speciālisti uzskata, ka optimālais mitrums dzīvojamajās telpās ziemā ir 30–45% ar augšējo pieļaujamo robežu 60%, vasarā 30–60% un ar augšējo pieļaujamo robežu 65 procenti.

Sausāks gaiss (relatīvais gaisa mitrums zem 30%) izraisīs diskomfortu, kavēsies organisma apgāde ar skābekli, var sāpēt galva, zust darbspējas.

Lai arī gaisa temperatūra ir pietiekama, šķitīs, ka telpas ir pārāk vēsas. Būs vairāk putekļu, un varēs just statiskās elektrības izlādes. Pārāk sauss gaiss kaitēs ne tikai mājas iemītniekiem, bet arī telpaugiem. Savukārt bērnistabām iesaka gaisa mitrumu no 50 līdz 60%. Šāds mitruma līmenis neveicinās gļotādu izžūšanu. Protams, jāņem vērā, ka gaisa temperatūra nedrīkst pārsniegt 24 grādus! Pretējā gadījumā šāds mikroklimats atgādinās tropu mežu, un tāds īpaši bīstams bērniem un gados veciem cilvēkiem.

Arī grāmatu glabāšanai par piemērotāko uzskata gaisa mitrumu no 40 līdz 60%. Tāds piemērots arī koka grīdu ilgstošai ekspluatācijai, nebojās mēbeles un mūzikas instrumentus, sadzīves un biroja elektroierīces.

Jāņem vērā, ka atsevišķiem eksotiskiem augiem šāds gaiss būs pārāk sauss un, lai tos audzētu, jāierīko speciāla telpa ar mitrāku klimatu.

Pārāk liels gaisa mitrums dzīvojamajās telpās rada daudz problēmu, un aizsvīstoši logi ir mazākā no tam. Tas veicina pelējuma un citas patogēnas mikrofloras augšanu. Skapjos novietotais apģērbs savalgst un sāk pelēt, ātrāk bojājas pārtikas produkti.

Foto: Likhit95/SHUTTERSTOCK

Mata higrometrs

Mata higrometrs ir viena no vienkāršākajām ierīcēm gaisa relatīvā mitruma noteikšanai. Galvenā tā sastāvdaļa ir ar sārmu apstrādāts dabiskas izcelsmes mats, kurš ieguvis spēju pagarināties līdz ar gaisa mitruma palielināšanos (var izmantot arī kaprona diedziņu). Viens mata gals tiek nekustīgi nostiprināts, bet otrs pārlikts trīsim un tam piestiprināts atsvariņš. Trīša asij pievienots rādītājs ar gaisa mitruma skalu. Mata higrometru trūkums ir nepieciešamība tos bieži kalibrēt, tomēr šie higrometri izmantojami arī zemās temperatūrās. Līdzīga konstrukcija un īpašības ir plēves jeb membrānas higrometriem, kuros izmanto organisko plēvi.

Šāda ierīce ir ļoti jutīga. Lai arī tās uzbūve ir vienkārša, tomēr precizitāte nav augsta un mērījuma kļūda ir aptuveni 10 procentu.

Psihrometriskie higrometri

Psihrometrs ir higrometra veids, kurš sastāv no diviem termometriem – sausā un slapjā. Termometru rādījumu starpība atkarīga no gaisa mitruma – jo sausāks gaiss, jo vieglāk ūdens iztvaiko no samitrinātā termometra virsmas, tas vairāk atdziest salīdzinājumā ar sauso. Šo ierīču rādījumu precizitāte ir viena no augstākajām. Taču, lai noteiktu gaisa mitrumu, būs nepieciešams izmantot ne tikai ierīci, bet arī speciālas tabulas.

Elektriskie higrometri

Pirmais elektriskais higrometrs sastāvēja no platīna stieplītēm, starp kurām nostiepti glicerīnā samitrināti zīda diedziņi. Pievadot stieplītēm noteiktu elektrisko spriegumu, starp tām plūda neliela strāva, ko mērīja ar galvanometru un kas bija atkarīga no gaisa mitruma un glicerīna daudzuma.

Mūsdienu elektriskajos jeb elektrolītiskajos higrometros izmanto stikla vai cita izolējoša materiāla plāksnīti, ko pārklāj ar higroskopisku slāni (piemēram, litija hlorīdu ar saistvielu). Mainoties gaisa mitrumam, mainās plāksnītes elektriskā pretestība, kas gan atkarīga no temperatūras. Līdzīgs darbības princips ir keramiskajiem higrometriem, kuros izmanto dažu keramisku materiālu spēju mainīt pretestību atkarībā no mitruma.

Elektriskie higrometri ir ērti tāpēc, ka dod iespēju nolasīt rezultātu bez vajadzības veikt aprēķinus vai lietot tabulas. Vairums šādu ierīču ir aprīkotas arī ar termometru. Elektronisko higroskopu cena ir, sākot no septiņiem eiro.

Kā noteikt mitrumu bez ierīcēm

Ja nav nepieciešama augsta rādījumu precizitāte, bet tikai aptuvens priekšstats, protams, var izmantot dažus tautas līdzekļus. Tumšā telpā bez caurvēja iededzot sveci, var vērot tās liesmiņu. Vienmērīgi degoša dzelteni oranža liesmiņa ar skaidri saskatāmām robežām liecina par normālu gaisa mitrumu. Ja liesmiņa deg nevienmērīgi, tās oreols iegūst sarkanīgu nokrāsu, var pieļaut, ka gaisa mitrums ir pārāk augsts.

Var arī izlīdzēties ar piecus grādus vēsa ūdens glāzi (glāzi ar ūdeni vairākas stundas atdzesē ledusskapī). Glāzi telpā bez caurvēja novieto vismaz metra attālumā no loga un apkures ierīcēm. Nogaida 10 minūtes, tad novērtē kondensātu uz glāzes ārsienām. Ja glāzes ārsienas ir sausas, gaiss ir pārāk sauss. Ja tas nav izmainījies, mitrums ir normas robežās. Ja kondensāta kļuvis vairāk, tas notecējis, tad gaiss ir pārāk mitrs.

Katrs pats var izgatavot arī psihrometrisko higroskopu. Nepieciešams spirta termometrs. Noēnotā vietā vispirms izmēra telpas temperatūru. Pēc tam termometra spirta kolbu ietin slapjā lupatiņā (ūdenim jābūt istabas temperatūras) un uzņem laiku. Kad 10 minūtes pagājušas, nolasa rādījumu no slapjā termometra. Lai noteiktu gaisa mitrumu, būs nepieciešams internetā vai fizikas rokasgrāmatā sameklēt psihrometriskās tabulas. Pēc sausā un slapjā termometra rādījumiem tajās sameklē atbilstīgo gaisa mitruma vērtību.