Foto: Fotodrobik/SHUTTERSTOCK

Lai arī vannasistaba ir viena no mazākajām telpām mājoklī, tās remonts ir salīdzinoši sarežģīts un darbietilpīgs, jo telpā ir paaugstināts gaisa mitrums un jāizdara viss iespējamais, lai ūdens tvaiks nenokļūtu zem apdares materiāliem.

Visbiežāk vannasistabas apdarei izmanto flīzes. Tās piemērotas mitrām telpām, taču ar nosacījumu – ja mitrums nenokļūst aiz flīzēm. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka jau pēc dažiem mēnešiem flīzes no sienām un grīdas sāks atlekt, tās nenoturēs pat vislabākā līme. Neaizpildītajās šuvēs augs pelējuma sēnīte, inficēs ne tikai telpu zem flīzēm, bet arī sienas. Vēlāk no pelējuma atbrīvoties būs ļoti grūti.

Flīzes, kuru spraugas aizpildītas ar materiālu, kas pēc krāsas un faktūras pieskaņots flīzēm, arī izskatās daudz glītāk, nekā ja šuves aizdarītas ar neizteiksmīgu pelēku cementa javu.

Izvēle par labu atzītam ražotājam

Pirmais, kam pievērš uzmanību, izvēloties kādu celtniecības materiālu, ir tā ražotājs. Izvēloties atzīta ražotāja izstrādājumus, jau sākotnēji ir pārliecība, ka tie būs kvalitatīvi un kalpos ilgi.

Populārākās kompānijas apdares materiālu ražošanā, to skaitā piedāvājot flīžu šuvju aizpildītājjavas, ir Knauf, Ceresit, Atlas, Mira, Weber Vetonit un citas.

Cementa un silikona bāze

Vācu kompānijas Knauf šuvju aizpildītājjavas meklējamas ar nosaukumu Fugenbunt. Tās paredzētas gan grīdas, gan sienas flīžu šuvju aizpildīšanai. Šuvju platums 2–8 mm. Materiāls pieejams plašā krāsu gammā. Cena – aptuveni 1,50 eiro/kg. Ja nepieciešams aizpildīt šuves vietās, kur iespējamas virsmas lineāras deformācijas temperatūras svārstību dēļ (siltās grīdas, balkoni, terases), izmanto elastīgo flīžu šuvju aizpildītājjavu Flexfuge. Tā paredzēta šuvju platumam no 2 līdz 15 mm. Cena – no 1,70 eiro par kilogramu gatavas masas.

Arī viena no vecākajām celtniecības maisījumu kompānijām Ceresit (Vācija) piedāvā šuvju aizpildītājus ļoti plašā krāsu gammā.

Piemēram, Ceresit CE 40 Aquastatic. Tā paredzēta keramikas, stikla un akmens flīžu šuvju piepildīšanai gan uz horizontālām, gan vertikālām virsmām. Pateicoties šuvju labajām ūdeni atgrūdošajām īpašībām (aquastatic efekts), ūdens piles paliek uz šuvju virsmas un neiesūcas. Materiāls piemērots vietās, kur flīzes izliktas uz deformācijai pakļautām pamatnēm: apsildāmām grīdām, skaidu un ģipškartona plātnēm. Tajā ir piedevas aizsardzībai pret pelējumu un sēnīšu izplatību, nodrošinot pastāvīgi tīru šuvi. Šuvju platums – līdz 8 mm. Cena – no 1,60 eiro par kilogramu.

No sausajiem maisījumiem Ceresit CE 33 – smalka šuvošanas java. Paredzēta keramikas, stikla un akmens pārklājuma materiālu šuvju aizpildīšanai uz nedeformētām pamatnēm, kur šuvēm nav jābūt ūdeni atgrūdošām vai izturīgām pret ķimikālijām. Cena – no 1 eiro par kilogramu. Šuvju platums – līdz 8 mm. Noderīga var būt arī Ceresit CE 35 – maz putoša šuvju java 2–20 mm platiem salaidumiem starp keramikas un akmens flīzēm telpās un ārpus tām, uz balkoniem un iekšpagalmos. Piemērota keramikas flīzēm un plātnēm, klinkeram, dalītajām flīzēm un stikla ķieģeļiem.

Uz silikona bāzes ražotais Ceresit CS 25 maksā nedaudz vairāk par 3 eiro par 280 ml iesaiņojumu. Materiāls paredzēts keramikas flīžu salaiduma šuvju aizpildīšanai telpu stūros, sienu un grīdu salaiduma vietās un tukšumu aizpildīšanai starp keramikas flīzēm un sanitārajām iekārtām. Nodrošina ūdensizturīgus savienojumus arī vietās, kur parasti šuvju pildījumi viegli plaisā.

Baseiniem piemērotākie – epoksīda bāzes šuvotāji

Arī poļu kompānijas ATLAS produktu klāstā ir šuvotāji. Tie meklējami ar nosaukumu FUGA. Šuvotāji ir pieejami plašā krāsu gammā, un to cena ir, sākot no 1,20 eiro par kilogramu sausā maisījuma. Tie paredzēti šuvēm no 1 līdz 7 mm platumam.

Polijā ražota arī kompānijas Mapei flīžu šuvju aizpildītājmasa Ultracolor Plus. Kilograms cementa bāzes materiāla nopērkams, sākot no 2,30 eiro. Tāpat kā citiem šuvotājiem, arī Ultracolor Plus ir plašs krāsu piedāvājums, tai ir pretpelējuma piedevas, krāsa neizbalo, piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un grīdām, arī apsildāmajām grīdām.

Savukārt Igaunijā ražo kompānijas Mira sausos maisījumus, piemēram, Mira Mastic sīkgraudaino šuvju aizpildītāju keramiskajām un akmens flīzēm. Materiāls ir salizturīgs, šuves platumam 1–5 milimetri. Cena – no 0,89 eiro par kilogramu. Uz tādām virsmām kā koka plāksnes, īpaši noslogotām virsmām pie šuvotāja jāpiejauc līdzeklis Mira 4300 flex šuves blīvumam un elastībai.

Mira Supercolour ir elastīga šuvju aizpildītājmasa. Piemērota šuves platumam no 2 līdz 10 mm. Cena – no 2,68 eiro kilogramā.

Flīžu šuvju aizpildīšanai paredzēts arī epoksīda materiāls Mira 3650 multipox. Tas derēs arī flīžu pielīmēšanai. Divkomponentu epoksīda materiāls ir nodilumizturīgs un noturīgs ķīmiski agresīvā vidē, piemērots virsmām ar lielu slodzi, baseiniem, šuves platumam 2–12 mm. Cena – 8,30 eiro par kilogramu.

Flīžu šuvju aizpildītājmasu klāsts ir ļoti plašs. Savs piedāvājums ir arī franču uzņēmumam Weber Vetonit, somu Kiilto un citiem.

Lai kādu materiālu izvēlētos, darba secība ir līdzīga. Šuvēm jābūt tīrām, sausām. Sausos maisījumus atbilstīgi ražotāja norādījumiem iejauc ūdenī nelielās porcijās un iestrādā šuvēs. Gatavajam masām papildu sagatavošana nav nepieciešama. Uz flīzēm palikušo masu rūpīgi notīra.