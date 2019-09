Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Rudenī čaklas saimnieces vāc bagātīgu ražu. Varbūt ir īstais laiks iegādāties jaunus virtuves svariņus, lai cepšanas, vārīšanas un konservēšanas darbi ritētu raitāk?

3 kontroljautājumi, kas atvieglos piemērotāko svariņu iegādi

1. Kādi produkti visbiežāk jāsver – berami/lejami produkti vai ogas, augļi un dārzeņi?

Pirmajiem piemērotāki svari ar bļodu, otrajiem – ar plakanu virsmu.

2. Cik bieži svarus lieto?

Ja svērt iznāk gandrīz katru dienu, noderēs svari, kas aizņem maz vietas un virtuvē ir pa rokai. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība arī to dizainam – lai tie labi izskatītos kopējā virtuves noskaņā. Ja dizains īpaši svarīgs – svarus ieteicams meklēt dizaina lietu salonos, tur var atrast interesantas formas un krāsas izstrādājumus. Tomēr svaru galvenā iezīme ir funkcionalitāte, tāpēc vispirms jāpārliecinās, vai to svēršanas veids arī nav interesants (neērts)…

3.Vai bieži jāsver specifiski produkti, piemēram, maisījumi tortēm, mērcēm u. tml.?

Funkcionālākai saimniekošanai derēs elektroniskie svari.

Tiekam skaidrībā par svaru veidu

Mehāniskie svari

Šiem svariem atšķirībā no elektroniskajiem svariem ir tikai viena pamatfunkcija – svēršana.

Mehānisma galvenā sastāvdaļa ir atspere, kas, ietekmējoties no uzkrautā svara, bīda rādījuma bultiņu pa mērījumu skalu. To plusi joprojām ir zemā cena un iespēja nosvērt vienā reizē lielu masu.

Savukārt lielākais mīnuss – neprecizitāte, atspere ar laiku nolietojas un izstiepjas, līdz ar to kļūda pieaug.

Šos der izvēlēties tām saimniecēm, kas pieradušas darboties tradicionāli, vai tiem, kas svarus izmanto tikai šad un tad, pārsvarā lielu produktu nosvēršanai (kur nav īpaši svarīga precizitāte).

Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Elektroniskie/digitālie svari

Mehāniskos no elektroniskajiem svariņiem var atšķirt jebkurš pircējs. Tomēr par to, vai svari ir elektroniski vai digitāli, nevar būt drošs, aplūkojot tikai cenu zīmi, jo tajās nereti nosaukumi nav pareizi.

Skaidrības labad noskaidrosim – svari, kas strādā ar barošanas bloku (baterijām, akumulatoru vai elektrību) un uz kuriem ir ekrāns, kurā parādās svars skaitļu veidā, ir elektroniski. Savukārt tie elektroniskie svari, kas papildināti ar iebūvētu mini datoru un daudzām papildu funkcijām, tiek saukti par digitāliem.

Ar elektroniskajiem/digitālajiem svariem iespējams svaru vieglāk nolasīt, turklāt mērījums būs daudz precīzāks. Tiem pieejamas arī dažādas saimniecībā noderīgas papildu funkcijas:

Mērvienības izvēle (grami, kilogrami, unces) – noderēs tiem, kas gatavo arī no citu zemju pavārgrāmatām.

Taras funkcija – iespējams iegūt tīro produktu svaru bez iepakojuma svara.

Secīgā svēršana (nulles funkcija) – nenoņemot no svariem, var svērt vienu produktu pēc otra. Tikai svarīgi piefiksēt, cik ilgu laiku saglabājas pēdējais rādījums.

Gramu/kilogramu pārvēršana ml/l – derēs, ja bieži sver gan beramus, gan lejamus produktus.

Maksimālās masas pārsniegšanas indikators – pasargās no svaru bojājuma.

Diētu dators un atmiņas funkcija (digitālajiem svariem) – ļauj summēt visu produktu uzturvērtību un kalkulēt diētas.

Šo svaru trūkumi ir atkarība no barošanas avota – baterijām, akumulatora vai elektrības pieslēguma un salīdzinoši lielākas izmaksas.

Tomēr šie svari atbilst mūsdienīgas saimniekošanas principiem un noderēs saimniecēm, kas gatavo bieži un dažādus ēdienus, kā arī nodarbojas ar konservēšanu.

Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Kam pievērst uzmanību veikalā?

Noskaidrojam maksimāli pieļaujamo svēršanas masu. Ikdienas saimniekošanas vajadzībām pietiks ar 3 kg. Kuplai ģimenei, kas bieži gatavo arī krājumus ziemai, noderīgāki būs svari, uz kuriem var nosvērt arī 4 vai 5 kg produktu.

Novērtējam precizitāti.

Ja izvēlamies mehāniskos svarus, precizitāti vajag izmēģināt jau veikalā, nosverot kādu produktu ar zināmu svaru, piemēram, miltu paku.

Pieļaujamā neprecizitāte dažādiem svaru modeļiem ir no 0,1 līdz 1 g. Diez vai kādā ēdienā būs svarīga 0,1 g atšķirība. Tāpēc, ja izvēlētajiem svariem pieļaujamā kļūda nepārsniedz 1 g, pētām tālāk.

Novērtējam materiālu, izturību un dizainu.

Ļoti svarīgi, lai svari būtu stabili. To kājiņām jābūt ar gumijas paliktņiem, kas uz darba virsmas neslīd. Visbiežāk svari ir no plastmasas, bet mēdz būt arī no nerūsējošā tērauda, rūdīta stikla un koka. Plastmasas svari ar laiku var nodzeltēt un iekrāsoties no produktu sulām, koks būs neizturīgāks pret mitrumu, baktērijām un grūtāk kopjams, stiklu vieglāk kopt, bet tērauds būs visai torkšņains. Materiāla izvēle lielā mērā atkarīga arī no virtuves dizaina un saimnieces taustes sajūtām.

Novērtējam papildfunkcijas.

Izvēloties elektroniskos svarus, izpētām visas papildu funkcijas un apsveram, vai tās patiešām izmantosim.