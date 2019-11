Foto: Stefan Vladimirov/ Unsplash

Klājot galdu viesiem, ir svarīgs ne tikai gaumīgs galda klājums, bet arī ēdienu pasniegšanas kārtība un dažādi šķietami sīkumi, kas var gan sabojāt svētku noskaņu, gan padarīt to neaizmirstamu.

Kādā secībā pasniegt ēdienus?

Aukstās uzkodas

Aukstajām uzkodām vēlams atrasties uz galda viesu ienākšanas brīdī. Tām jābūt skaisti noformētām – te var likt lietā iztēli un dažādus dārzeņus un zaļumus, veidojot no tiem acīm tīkamas kompozīcijas. Ja visām uzkodām uz galda vietas nepietiek, nevajag censties par katru cenu iespiest vēl kādu šķīvi – šīs uzkodas vienkārši jāatnes vēlāk, noņemot tukšos šķīvjus.

Ja viesu ir maz (līdz 6 cilvēkiem), tie var apkalpot cits citu, bet, ja krietni vairāk, tad saimniecei jāpiedāvā uzkodas, pasniedzot šķīvi pa kreisi, lai katrs varētu paņemt to, ko vēlas.

Vispirms pasniedz zivju uzkodas, sviestmaizes un salātus. Vēlams ievērot salātu pasniegšanas kārtību – vispirms zivju, tad gaļas un pēdējos – dārzeņu salātus. Pēc salātiem jāpiedāvā gaļas uzkodas – sagriezta desa, šķiņķis, aukstā gaļa vai citas.



Pirmais ēdiens

Parasti tiek piedāvāta zupa vai buljons, kuru pasniegšanas veids ir atkarīgs no viesu skaita. Ja viesu ir maz, saimniece katram viesim pati ielej zupu. Ja viesu daudz, viens no variantiem ir pienest terīni katram viesim, sākot no kreisās puses, un ļaut viņam pašam ieliet nepieciešamo daudzumu zupas. Vēl zupu var saliet virtuvē iepriekš sasildītos traukos un atnest katram viesim.

Otrais ēdiens

Kad zupa ir apēsta, nepieciešams novākt tukšos traukus un pasniegt otro ēdienu. To visbiežāk liek lielos, apaļos šķīvjos, katrā šķīvī ieliekot arī galda piederumu, ar ko katrs pats var paņemt vai nu gaļu, vai sautētus kāpostus, vai kartupeļus.

Deserts

Gatavojoties desertam, jāpadomā, kā tiks piedāvāta kafija vai tēja – to var ieliet saimniece katram viesim atsevišķi vai piedāvāt pašapkalpošanos, ielejot no liela termosa.

Kūkai vai tortei jābūt iepriekš sagrieztai, vēlams katram viesim ielikt šķīvī tik lielu gabaliņu, cik viņš vēlas. Uz mazā šķīvīša jāatrodas piemērotai karotei.

Dzērieni

Baltais vīns un degvīns jāatdzesē līdz 8–10 grādu temperatūrai.

Sarkanajam vīnam, tieši pretēji, jābūt istabas temperatūrā.

Istabas temperatūra (16–18 grādi) būs piemērota arī konjakam un liķierim.

Šampanietim jābūt atdzesētam (aptuveni 7 grādu temperatūrā), turklāt to vēlams darīt, ievietojot to traukā ar ledu, nevis ledusskapī.

Augļu sulām, minerālūdenim un citiem bezalkoholiskajiem dzērieniem vēlams iepriekš sagatavot saldēta ledus gabaliņus un tos piedāvāt ielikt glāzē.

Ļoti svarīga ir piemērotu glāžu izvēle katram dzērienam. Lejot dzērienu, labajā rokā vēlams turēt pudeli, bet kreisajā – papīra salveti, lai varētu noslaucīt pudeles kakliņu un galdauts paliktu nevainojami tīrs.