Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Dabas muzejā no 11. līdz 15. septembrim norisināsies tradicionālā sēņu izstāde, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Mikologu biedrību. Tās laikā būs iespēja iepazīt Latvijā sastopamo sēņu daudzveidību.

Latvijā ir konstatētas aptuveni 4000 sēņu sugas. Neskatoties uz to, ka no tām vairāk nekā 200 ir ēdamas, sēņotāju groziņos visbiežāk nonāk tikai 20 līdz 30 sugas – populārākās. Lai iepazītu sēņu dažādību un, iespējams, palielinātu to daudzveidību savā uzturā, aicinām apmeklēt tradicionālo sēņu izstādi Dabas muzejā, kur ikviens interesents varēs papildināt savas zināšanas.

Izstādes tapšanas procesā ir grūti prognozēt, kuras sēņu sugas būs apskatāmas, jo eksponātu ievākšanu ietekmē gan laikapstākļi, gan veiksmes faktors. Izstādē būs skatāmas Latvijas dabā augošās ēdamās un neēdamās, indīgās un reti sastopamās sēnes. Un, kā katru gadu, sēnes izstādes laikā tiks mainītas katru dienu, tādēļ dažādības netrūks un uz Dabas muzeju nākamnedēļ ir vērts nākt atkārtoti. Izstādes laikā konsultācijas sniegs mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere, kā arī citi zinoši muzeja speciālisti.

Apmeklētājiem šogad piedāvāsim iesaistīties dažādās aktivitātēs – būs iespēja izveidot savu mazo sēņu izstādi no biežāk sastopamajām sugām, pārliecināties un uzlabot savas sēņu pazīšanas iemaņas, kā arī papildināt izstādi, līdzi ņemot savus atradumus – interesantas un retas sēnes! Speciālisti palīdzēs noteikt to sugu, un, iespējams, jūsu atradums kļūs par jaunu eksponātu izstādē.

Aicinām skolēnu grupas (2.–7. klase) pieteikties nodarbībai „Raibā sēņu pasaule”. Tā ietver izstādes apskati, sēņu iepazīšanu ar dažādu maņu palīdzību un darba lapu aizpildīšanu. Uzzināt vairāk par piedāvājumu un pieteikties ekskursijām iespējams darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, zvanot pa tālruni 67356051.

Latvijas Dabas muzeja mikologi atgādina – nezināmas un iepriekš neredzētas sēnes uzturā lietot nedrīkst!