Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Kokteiļu salmiņi ir spilgts svētku, atpūtas un izpriecu atribūts. Šķiet, ka tie ir maksimāli mazfunkcionāli priekšmeti, kurus mēs izmantojam ārkārtīgi reti. Taču – ja liek lietā fantāziju, tieši kokteiļu salmiņi var būtiski vienkāršot mūsu ikdienas dzīvi.

Vai tiešām parastu plastmasas salmiņu var izmantot ne tikai kā dzēriena rotājumu? Vietnes “So Vkusom” redakcija izpētīja šo jautājumu un apkopoja pašus aktuālākos salmiņu izmantošanas veidus, kas noderēs sadzīvē un būs videi draudzīgi. Jo tad, kad mēs dodam kokteiļa salmiņam otro dzīvi, izmantojot to atkārtoti, tas nenonāk izgāztuvē.

1. Ziedu turētāji

Kad buķete vāzē stāv ne pirmo dienu un kāti pamazām sāk noliekties, tā vien gribas ziediem palīdzēt. Tam būs vajadzīgi liela diametra salmiņi, vēlams zaļā tonī. Vienkārši izbāz kātus cauri salmiņiem un ieliec atpakaļ vāzē.

Foto: sovkusom

2. Kabeļu organizētāji

Ikviens no mums nejauši izrāvis datora peles vai skandu vadu no ligzdas un pēc tam pusstundu mēģinājis saprast, kurš vads attiecas uz kuru ierīci. Lai vienkāršotu sev dzīvi, vienkārši pārgriez salmiņus gareniski, bet pēc tam šķērsām, aptin iegūtos fragmentus ap kabeļiem un, ja nepieciešams, ar marķieri uzraksti, kurām ierīcēm pieder šie kabeļi.

3. Rotājumi velosipēdam

Teicams atkārtotas kokteiļu salmiņu izmantošanas variants: izrotāt ar tiem bērna velosipēda spieķus. Sagriez salmiņus gareniski, bet pēc tam šķērsām nelielos gabaliņos un uzmauc uz spieķiem tā, lai salmiņu krāsas mītos cita ar citu. Braukšanas laikā varēs redzēt apburošu varavīksni.

Foto: sovkusom

4. Vakuumēšana mājas apstākļos

Vakuumēšana ir uzticams produktu glabāšanas veids. Rūpniecībā izmanto speciālas vakuuma iepakošanas mašīnas. Mājas apstākļos arī iespējams iegūt līdzīgu rezultātu. Piepildi aizspiežamo plastmasas maisiņu ar vajadzīgajiem produktiem un ievieto tajā kokteiļu salmiņu. Aiztaisi maisiņu, izsūc gaisu caur salmiņu, bet pēc tam ātri to aizspied.

5. Rotaslietu turētājs

Vai tu visas savas ķēdītes un krelles glabā vienā lādītē? Lai netērētu laiku un pūles smalko rotu atmudžināšanai, glabā tās kokteiļu salmiņos. Lai to paveiktu, izvelc katru rotaslietu caur salmiņu un aiztaisi.

Foto: sovkusom

6. Iepakojums garšvielām

Piknikā, braucienā un ceļojumā noderīgi būs paštaisīti garšvielu iepakojumi. Arī tos var izgatavot no kokteiļu salmiņiem. Sagriez salmiņus daļās, pa 5 centimetriem katru. To galus ietin folijā un nogludini ar gludekli tā, lai tas nepieskartos pašam salmiņam. Piepildi iepakojumu ar garšvielām un veic šo pašu manipulāciju no otra gala.

7. Piltuves pagarinātājs

Lai ielietu šķidrumu caur šauru kakliņu, kaut kādā veidā ir jāpagarina piltuve. Lai to paveiktu, nav obligāti jāpērk šļūtene. Vienkārši pievieno platu kokteiļa salmiņu pie piltuves šaurās daļas un nepieciešamības gadījumā nostiprini ar līmlenti.

Foto: sovkusom

8. Polietilēna un papīra iepakojumu slēdzējs

Cik bieži tev izbirst garšvielas? Vai mēdz būt tā, ka tās zaudē smaržu, vēl pirms saturs izlietots? Šo problēmu var atrisināt ar divu salmiņu palīdzību. Pirmo sagriez gareniski, bet uz otra uztin iepakojuma atvērto malu. Uzmauc sagriezto salmiņu virs iepakojuma, kas aptīts apkārt salmiņam. Šo triku var veikt ar jebkuriem iepakojumiem.

Visbiežāk kokteiļu salmiņus pārdod lielās partijās, bet pēc tam izmanto un izmet absolūti neapdomīgi. Tikmēr zinātnieki ir pierādījuši, ka kokteiļu salmiņu izmērs un forma padara tos ārkārtīgi bīstamus jūras dzīvniekiem un putniem. Ja var ticēt pētījumiem, 70% putnu un 30% bruņurupuču barības vadā var atrast plastmasu, bet tas pusē šo gadījumu agri vai vēlu noved pie letāla iznākuma.