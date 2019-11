Foto: novate.ru

Daudzām saimniecēm ir pārliecība, ka par viņām neviens labāk mājokli nesakops. Taču pat ja esat 100% pārliecināta, ka darāt visu vislabāk un vispareizāk – sakopjat savu mājokli cītīgi un ātri, iespējams, ka tā nemaz nav.

Nereti tiek pieļautas kļūdas, un mājoklis pēc saimniekošanas nekļūst tik tīrs, kā šķiet. Kādas kļūdas saimnieces visbiežāk pieļauj tīrot mājokļus, un kā no tām izvairīties?

1. Visu mazgā ar vienu lupatu

Katram tīrīšanas etapam jābūt savam aprīkojumam: viena lupata izlietnes mazgāšanai, cita putekļu slaucīšanai un trešā – logiem.

Izmantojot vienu un to pašu lupatu dažādām pozīcijām, visi centieni atjaunot mājoklī tīrību ir velti – vannas istabas mazgāšanas līdzekļa nosēdumi paliks uz spoguļa, bet spīdīgie jaucējkrāni būs nespodri no lupatas, ar kuru pirms tam slaucīti putekļi no mēbelēm.

Būtiski arī neaizmirst kārtīgi izmazgāt darba piederumus pēc katras tīrīšanas, un pēc iespējas biežāk nomainīt sūkļus, lupatas un birstes.

2. Spoguļus mazgā ar mitru lupatu

Būtiska kļūda, ko pieļauj ļoti daudzi – spoguļu mazgāšana ar mitru drānu. Diemžēl tā tiek izsmērētas putekļu un netīrumu daļiņas pa visu spoguli, bet pēc tam jātērē daudz laika, lai to savāktu (daudzi šajā cīņas daļā arī padodas un atstāj spoguli noputējušu vai pleķainu).

Pareizi būtu vispirms noslaucīt virsmu ar sausu drānu un savākt sakrājušos putekļus. Un tikai pēc tam spodrināt spoguli tā, lai uz tā nepaliktu pirkstu nospiedumi, nožuvušu ūdens šļakatu traipi un zobu pastas pēdas.

3. Neizsūc putekļus no mīkstajām mēbelēm

Dīvāns un klubkrēsli pieder pie tām mēbelēm, kuras regulāri jāizsūc. Apšuvumā un spilvenos uzkrājas daudz putekļu, ne mazāk kā uz plauktiem, skapjiem un citām virsmām. Ja dzīvoklī ir mājdzīvnieki, tad situācija vēl vairāk pasliktinās.

Spilvendrānas no dīvānu spilveniem regulāri jāmazgā, un mīkstās mēbeles jāsūc katru reizi, kad tīrāt māju. Pretējā gadījumā ikdienā nāksies elpot putekļus, un tas negatīvi ietekmēs mājinieku veselību.

4. Pirms putekļu sūkšanas noslauka putekļus

Pirms mitrās uzkopšanas jāveic sausā tīrīšana. Ja dara otrādi, visticamāk, putekļu slaucīšana būs jāveic vēlreiz, jo putekļusūcēja motors atkal izdzenās telpas gaisā mazas putekļu daļiņas, kas pēc laika atkal nosēdīsies gan uz grīdas, gan mēbelēm.

Kad grīda un paklāji visās istabās ir izsūkta, pagaidiet, līdz visi putekļi nosēžas, un pēc tam var sākt mazgāt grīdas un mēbeļu virsmas.

Padoms. Lai netērētu laiku, gaidot kamēr nosēdīsies putekļi, izmantojiet, to lietderīgi – piekārtojiet skapi vai ievietojiet netīrās drēbes veļas mašīnā. Varat pa šīm 10-15 minūtēm paspēt nomazgāt traukus vai spoguli vannas istabā.

Arī veļas gludināšana un gultas veļas nomaiņa jāveic pirms mitrās uzkopšanas, jo tas arī pastiprināti rada putekļus.

5. Uzklāj tīrīšanas līdzekļus tieši uz tīrāmās virsmas

Ja ražotājs nav īpaši norādījis, ka tīrīšanas līdzeklis jāuzklāj uz tīrāmās virsmas, tad pareizi būtu to vispirms uzklāt uz lupatas vai sūkļa, un pēc tam ar to tīrīt virsmu.

Ja pamanāt, ka uz galda vai mēbelēm ir palikuši mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi, noteikti noņemiet tos ar sausu lupatiņu. Šī nianse ir īpaši būtiska, kad runa ir par stiklu, koku un nerūsējošā tērauda virsmām.

Ja jūs ievērosit šo noteikumu, tie paliks tīri un spīdīgi krietni ilgāk. Tāpat, piemēram, mēbeļu tīrītāji, izsmidzināti tieši uz virsmas, padara tās lipīgas, izveidojot tādu kā plēvi, kas pievelk putekļus un netīrumus.

6. Nepareizi izmanto mazgāšanas līdzekļus

Daudzi tīrīšanas līdzekļi satur kaitīgas ķīmiskas sastāvdaļas. Ja jūs tos izmantojat ļoti bieži un nevietā, pastāv risks sabojāt ne tikai mēbeles un grīdas segumu, bet arī izraisīt alerģisku reakciju mājokļa iemītniekiem.

Nekādā gadījumā nejauciet dažādus mazgāšanas līdzekļus, jo tādā gadījumā to toksicitāte pastiprinās.

Runājot par tautas metodēm virsmu tīrīšanai – arī tās ne vienmēr ir efektīvas, turklāt var radīt bojājumus, ja tiek lietotas nepiemēroti.

7. Tīra māju nesistemātiski

Iedomājieties, ka tīrīšana ir jūsu iecienītā ēdiena recepte. Ja jūs neievērosit šo procedūru, tā vienkārši neizdosies, kas nozīmē, ka būsiet iztērējis gan laiku, gan produktus.

Tas pats attiecas uz mājokļa tīrīšanu – tai vajadzīgs skaidrs plāns. Ja jums tāda nav, visticamāk sāksiet vienu lietu, tad otru, mēģināsiet darīt vairākas lietas vienlaikus un pastāvīgi pārslēgsiet uzmanību.

Rezultāts sagādās vilšanos: vēl vairāk jucekļa un haosa dzīvoklī nekā pirms tīrīšanas. Ja vēlaties, lai tīrīšanas process būtu pēc iespējas efektīvāks, ievērojiet vairākus pamatprincipus:

• nevajadzīgu lietu aizvākšana – vispirms savāciet drēbes, kas atrodas uz grīdas, krēsla atzveltnes vai gultas, novāciet grāmatas un žurnālus, nomazgājiet un ievietojiet traukus skapjos. Un tikai tad, kad uz virsmām nekas nav palicis, sāciet to mazgāšanu;

• ievērojiet principu mazgāt no augšas uz leju – ja vispirms mazgājat grīdu un pēc tam sākat slaucīt putekļus, tas viss nosēdīsies zemē, un visas pūles – vējā. Tāpēc jāsāk ar skapjiem, lampām un aizkariem, pēc tam jāķeras klāt mēbelēm (skapīšiem, dīvāniem, galdiem) un tikai beigās – grīdai.

8. Izmantojiet slotiņu, lai notīrītu putekļus

Vai atceraties daudzkrāsainās putekļu slotiņas, kas savulaik bija modes produkts. Daudzi vēl šodien tic, ka tie labi savāc putekļus. Patiesībā viss ir daudz nelāgāk: tās putekļus tikai izdzenā gaisā. Rezultātā jūs tērējat savu enerģiju, bet dzīvoklis no tā tīrāks nekļūst.