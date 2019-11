Foto: Pexels

Kad mūsu rīcībā ir mobilie telefoni ar augstas kvalitātes kamerām, mēs ļoti daudz fotografējam dzīves lielos un mazos mirkļus. Ir brīnišķīgi iemūžināt visus sīkumus, taču pēc kāda laika attopamies ar neskaitāmiem paziņojumiem par to, ka telefona atmiņa ir pilna.

Tomēr vēl nepatīkama situācija ir tad, kad pirms ilgāka laika iemūžināto attēlu nav iespējams atrast starp simtiem vai tūkstošiem fotogrāfiju. LG Electronics (LG) ir apkopojis padomus, kas ikdienā palīdzēs optimizēt ikviena viedtālruņa lietotāja foto galeriju.

Atlasi favorītus

Vieglākais solis, ar kuru uzsākt savas telefona galerijas strukturēšanu, ir izvēlēties fotoattēlus, kas ir vissvarīgākie, piemēram, atzīmējot tos ar zvaigznīti vai sirsniņu, kas nozīmē, ka šie attēli automātiski pievienoti favorītu (Favorites) mapītei.

Regulāra bilžu caurskatīšana, vislabāk neilgi pēc jaunāko foto uzņemšanas, palīdz uzreiz sakārtot fotogrāfijas, neuzkrājot 10 vienādas bildes.

Izveido tematiskus albumus

Kad esi atlasījis savus favorītus, sadali bildes atsevišķos albumos. Vari izveidot atsevišķas mapes, kas ir veltītas dažādiem notikumiem – dzimšanas dienām, ģimenei, konkrētiem ceļojumiem vai pasākumiem ar kolēģiem. Šādi viss kļūst pārskatāmāks un īpašās bildes būs daudz vienkāršāk atrast.

Uzglabā bildes kaut kur citur

Ja tomēr šķiet, ka visas telefonā esošās bildes ir vienlīdz svarīgas un nespēj no tām šķirties, uzglabā tās kādā citā ierīcē, piemēram, datorā, planšetē vai ārējā atmiņā (zibatmiņā, ārējā cietajā diskā).

Tiem, kuri ir tehnoloģiju fani un nevēlas neko glabāt taustāmā formātā, var izmantot programmas, piemēram, failu glabāšanu mākoņa servisos (Dropbox, Google Drive, OneDrive).

Izmanto savus sociālos tīklus labākajām bildēm

Veids, kā vēl atlasīt savas labākās bildes, ir tās publicēt savos sociālo tīklu kontos – Facebook vai Instagram. Tur šīs bildes būs gan redzamas citiem, gan arī būsi tās “saglabājis” un neaizpildīsi savu telefona atmiņu.

Pārdomāti iestatot ielādēto bilžu pieejams sociālos tīklos, var kontrolēt to, kas redz un kas neredz ielādētās fotogrāfijas.

Nebaidies no dzēšanas pogas

Atbrīvojies no bildēm, kas ir miglainas, neizdevušās un neizraisa patīkamas emocijas. Kuram gan telefonā ir vajadzīgas 15 gandrīz vienādas bildes?

Kad pēdējo reizi apskatīji attēlus no Jaungada salūta? Noteikti atbrīvojies no attēliem, kas ir vienādi. Un brīdī, kad tomēr pārdomāsi par izdzēstajām bildēm, 30 dienu laikā varēsi tās atjaunot no dzēsto materiālu mapes.

Ieteikums – labs laika kavēklis ir savu fotoattēlu krātuves iztīrīšana, braucot sabiedriskajā transportā vai ceļojot ar lidmašīnu, atbrīvojot vietu jaunām atmiņām.

Attīsti bildes taustāmā formātā

Mūsdienu digitālajā laikmetā bildēm taustāmā formātā ir daudz lielākā vērtība, tāpēc, ja esi ņēmis vērā padomu numur divi un izveidojis tematiskās mapītes, tad iesakām izveidot arī mapīti – fotogrāfijas attīstīšanai – attīsti savas mīļākās bildes, ierāmē tās vai glabā foto albumā.