Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

Etiķis, bez šaubām, atrodams katras saimnieces virtuvē. Taču tā izmantošanas klāsts ir daudz plašāks par kulināriju. Etiķis tev palīdzēs:

1. Atbrīvoties no nezālēm. Aplaisti tās, samaisot etiķi (40%) uz pusi ar ūdeni.

2. Iztīrīt sviedru plankumus no apģērba. Pirms veļas mazgāšanas uz 10 minūtēm samitrini sviedru plankumus ar balto galda etiķi, un tie izzudīs ļoti viegli.

3. Izārstēt angīnu. Atšķaidi glāzē silta ūdens vienu ēdamkaroti ābolu etiķa un izskalo kaklu.

4. Padarīt matus paklausīgus. Pēc mazgāšanas izskalo matus ar ābolu etiķa šķīdumu (1/2 ēdamkarote uz glāzi ūdens).

5. Noņemt muskuļu sāpes. Pēc intensīvas slodzes muskuļos uzkrājas pienskābe, kas izraisa sāpes. Tās noņemt palīdzēs 20 minūšu ilga etiķa komprese (2–3 ēdamkarotes uz glāzi ūdens).

6. Atlīmēt cenu birku. Nedaudz uzsildi balto etiķi, samērcē tajā sūkli un pieliec pie uzlīmes. Tā atlīmēsies, neatstājot lipīgas pēdas.

7. Noņemt rūsu. Mazus sarūsējušus priekšmetus (skrūves, uzgriežņus, naglas) novāri etiķūdenī, bet pēc tam kārtīgi noskalo ar ūdeni.

8. Likvidēt nepatīkamu smaku. Noslauki ledusskapja, skapja vai pārtikas trauka virsmas ar etiķī samērcētu lupatiņu.

9. Noņemt nogulsnes. Uzvāri ūdeni tējkannā, pievienojot etiķi – tas teicami noņems kaļķakmens nogulsnes.

10. Glābt pārmērīgi piparota ēdiena garšu. Ja pieliki zupai pārāk daudz piparu, garšvielu neitralizācijai pievieno katlā 1 tējkaroti ābolu etiķa.

11. Saglabāt apģērba krāsu. Lai to izdarītu, mazgājot apģērbu, ielej 0,5 glāzes etiķa veļas mašīnas tvertnē.

12. Atsvaidzināt gaisu. Veikalā pirktiem gaisa atsvaidzinātājiem bieži vien piemīt ne pārāk patīkama smarža. Noslauki ar galda etiķa šķīdumu virsmas, izsmidzini to stūros, un pamanīsi, kā nepatīkamais aromāts izzudīs.

13. Izšķīdināt iekaltušu krāsu uz otas. Katliņā uzvāra nedaudz etiķa, iemērc tajā otu un viegli noberzē pret dibenu. Krāsa nonāks nost.

14. Atbrīvoties no skudrām. Samaisi uz pusēm etiķi un ūdeni un izsmidzini vietās, kur parādījušies kukaiņi. Etiķis nojauks skudru pēdas, un skudru ceļš būs iznīcināts.

15. Tikt vaļā no žagām. Samitrini etiķī gabaliņu cukura, ātri sakod un norij.

16. Nomazgāt stiklus, plastmasu un hromu. Atšķaidi etiķi uz pusēm ar ūdeni un noslauki netīrās virsmas. Samaisi nedaudz etiķa ar sodu, lai notīrītu līdz spīdumam nerūsējošā tērauda un hroma galda piederumus.

17. Pagarināt ziedu buķetes dzīvi. Pievienojot 2 ēdamkarotes etiķa uz litru ūdens, kurā ievietoti griezti ziedi, tu varēsi baudīt to skaistumu ilgāk nekā parasti.

18. Izārstēt kāju sēnīti. Reizi vairākās dienās 15–20 minūtes paturi kājas etiķa un ūdens vanniņā (1:5).

19. Pagatavot sulīgu šašliku. Glāze galda etiķa uz 2 glāzēm etiķa plus garšvielas – teicama marināde, kas garantē sulīgu, maigu gaļu.

20. Likvidēt aizdambējumu. Santehniķa palīdzība, iespējams, nebūs vajadzīga, ja aizsērējušajā caurulē iebērsi ¾ glāzes sodas un apliesi to ar ½ glāzēm etiķa. Pēc 30 minūtēm ielej caurulē verdošu ūdeni. Šādi tiek likvidēti pat pamatīgākie aizdambējumi.